"J'ai été torturée en Irak", déclare l'ex-otage Elisabeth Tsurkov à Netanyahou

Articles recommandés -

Depuis sa chambre de l'hôpital Sheba, Elizabeth Tsurkov a brisé le silence mercredi soir. Dans une conversation téléphonique avec Benyamin Netanyahou dont l'enregistrement a été rendu public, la chercheuse de 38 ans a livré ses premiers témoignages sur sa captivité de deux ans et demi au sein de la milice pro-iranienne Kataeb Hezbollah en Irak.

"J'ai vécu des moments difficiles en Irak, notamment la torture", a confié d'emblée Tsurkov au Premier ministre, sa voix trahissant encore la fragilité de son état. "Il faudra du temps pour surmonter cette épreuve."

L'ex-otage a adressé une mise en garde : "Mon cas illustre la situation actuelle du pays, qui subit les conséquences des métastases iraniennes qui mettent en danger la vie de milliers d'innocents", a-t-elle déclaré, faisant référence à l'influence iranienne en Irak.

Le Premier ministre a abondé dans son sens : "L'Iran tente de prendre le contrôle total de l'Irak et, au-delà des souffrances de la population, il l'utilise également pour attaquer Israël."

Elizabeth Tsurkov, qui a eu accès à la radio dans sa geôle, a également évoqué ceux qui restent encore en captivité à Gaza. Au cours de l'échange, elle a évoqué le sort de Gali et Ziv Berman, les frères jumeaux enlevé à Kfar Aza.n"Hier, c'était leur anniversaire. Les anniversaires sont les jours les plus difficiles en captivité", a-t-elle expliqué avec émotion. "Je souhaite à toutes les personnes enlevées un retour rapide dans leurs familles."

Netanyahou a répondu en détaillant les efforts déployés : "Nous y travaillons. Comme vous le savez, nous avons déjà ramené plus de 207 personnes enlevées, dont 148 sont encore en vie. J'espère que nous pourrons bientôt les ramener toutes."

Arrivée mardi à l'aéroport Ben Gourion, Elizabeth Tsurkov a été immédiatement transférée à l'hôpital Sheba de Tel Hashomer. Les premières images révèlent une femme amaigrie, marchant avec difficulté et boitant, mais arborant néanmoins un sourire.

Souffrant de douleurs dorsales qui l'empêchent de s'asseoir, elle bénéficie d'un suivi médical intensif. Ces troubles pourraient être liés à une opération de la colonne vertébrale qu'elle avait subie peu avant son enlèvement, selon plusieurs sources.

Admise dans un service d'isolement selon une procédure similaire à celle appliquée aux otages libérés de Gaza, Elisabeth Tsurkov a passé sa première nuit en Israël entourée de sa famille.