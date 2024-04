"J'ai l'impression que l'Etat d'Israël me trahit" (Ayala Metzger, belle-fille de Yoram Metzger, otage à Gaza)

"J'ai le sentiment qu'on pourrait faire plus, que Netanyahou représente un obstacle à tout accord", a déclaré Ayala Metzger, belle-fille de Yoram Metzger, otage à Gaza, sur i24NEWS ce mercredi soir. "Netanyahou sait qu'un accord conduirait à la chute de son gouvernement parce qu'un certain nombre de ministres ne le veulent pas et il veut gagner du temps pour rester au pouvoir".

"J'appelle les députés à tout faire pour l'écarter, moi je ne me tairai pas", a-t-elle affirmé. "Je ne suis pas prête à coopérer alors que nous perdons du temps, la guerre n'est plus aussi intense, elle pourrait durer comme ça encore très longtemps. Mais il faut à tout prix ramener les otages à la maison", a-t-elle poursuivi, au lendemain de sa participation à une manifestation anti-gouvernement à Jérusalem, qui s’est achevée dans le chaos mardi soir.

"Pendant six mois, j'ai été silencieuse, nous, les familles, avons fait tout ce qu'on nous a dit de faire, on s'est entretenus avec tous ceux qui auraient pu nous aider, mais nous comprenons que le Premier ministre gagne du temps, et qu'on pourrait trouver des moyens plus efficaces pour changer les choses. La solution ne se trouve pas uniquement dans la guerre", a-t-elle souligné.

"Ce n'est plus un sentiment d'exaspération, cela va bien au-delà, nous sommes désespérés. Je me sens orpheline et j'ai l'impression que l'Etat d'Israël me trahit".

Mme Metzger estime qu'il est "impensable que les députés commencent des vacances parlementaires alors qu'il y a encore 134 otages a Gaza, que les soldats meurent, et que la guerre se poursuit". "La colère ne fera que s'accroître si les choses ne bougent pas", a-t-elle insisté.