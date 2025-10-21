J.D. Vance en Israël : "Le plan de paix de Trump avance mieux que prévu"

Le vice-président américain J.D. Vance a salué mardi les premiers résultats du plan de paix soutenu par les États-Unis au Moyen-Orient, lors d’une conférence de presse tenue à Kiryat Gat, dans le bâtiment abritant le centre de coordination américano-israélien chargé de superviser le cessez-le-feu à Gaza.

« Nous sommes à une semaine du plan de paix historique du président Donald Trump, et les choses se passent, franchement, mieux que ce à quoi je m’attendais », a déclaré Vance, tout en annonçant l’ouverture officielle du centre. À ses côtés figuraient Steve Witkoff, envoyé spécial américain, et Jared Kushner, principal architecte de l’accord, qui se trouvent en Israël pour en assurer la mise en œuvre.

Le vice-président a souligné que ce centre de coopération civile et militaire visait à « reconstruire Gaza, garantir une paix durable et mettre en place des forces de sécurité locales capables d’assurer la stabilité à long terme, sans présence militaire américaine directe ». Tout en se disant « prudemment optimiste », Vance a reconnu que « beaucoup de travail reste à accomplir » et que « le processus sera long ». Il a rendu hommage à Kushner, Witkoff et à l’amiral Brad Cooper, chef du Commandement central américain, pour leurs efforts dans la coordination du plan.