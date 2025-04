"J'étais peut-être le premier visé par les terroristes" : le récit glaçant d'Ofir Tor, secouriste pris dans l'horreur du 7 octobre à Sderot

Dans un témoignage diffusé mercredi soir sur i24NEWS, Ofir Tor, secouriste du Magen David Adom (équivalent israélien de la Croix-Rouge), a livré son expérience personnelle des premières heures de l'attaque du Hamas à Sderot le 7 octobre. Son récit, empreint d'une émotion contenue, révèle l'ampleur du chaos et de l'impréparation face à cette offensive sans précédent.

"Je ne savais absolument pas qu'il y avait eu une entrée de terroristes"

Ancien officier parachutiste, Ofir Tor raconte avoir été totalement pris au dépourvu par l'attaque : "Je crois que j'ai été parmi les premiers, peut-être le premier sur lequel ils ont ouvert le feu", confie-t-il. "Je suis arrivé au carrefour où les terroristes sont descendus de voiture, ils ont commencé à massacrer et vraiment à tuer des personnes âgées à 20 mètres de moi." La brutalité de l'attaque l'a frappé à 6h59 du matin, littéralement "une minute après" que les terroristes soient entrés dans la ville. "Je n'avais absolument pas conscience de l'ampleur de l'événement, je pensais que c'était quelque chose de local", se souvient-il, ajoutant qu'il a fallu du temps pour comprendre "qu'il y avait des terroristes armés, c'était complètement surréaliste."

Sept heures sans forces de sécurité

L'un des aspects les plus troublants du témoignage d'Ofir Tor concerne l'absence totale des forces de sécurité pendant les premières heures critiques de l'attaque. "Entre 7 heures et 14 heures, nous n'avons pas vu de force de sécurité du tout", affirme-t-il. Un vide sécuritaire qui a eu des conséquences dramatiques : "Toutes les ambulances qui quittaient la station du Magen David Adom revenaient avec des tirs, ou ne revenaient pas en fait."

Ce récit fait écho aux conclusions du rapport d'enquête récemment publié, qui pointe une désorganisation profonde dans la réponse sécuritaire à Sderot, pourtant habituée aux alertes et aux tirs de roquettes. "Oui, à vrai dire cela m'a beaucoup surpris", confie Ofir Tor. "On a l'habitude de penser que l'armée est toujours prête et toujours disponible... et l'armée n'a pas été là."

Pourchassé par 11 terroristes, il revient sauver des civils

Le courage d'Ofir Tor transparaît lorsqu'il décrit comment, bien que désarmé et pourchassé par "11 terroristes", il est revenu à trois reprises vers la zone de danger pour sauver des civils. "Ce qu'on voit sur les images, c'est que je reviens face aux terroristes pour sauver des gens", explique-t-il en référence à des séquences vidéo diffusées pendant l'interview.

Dans l'une de ces scènes, on le voit faire signe à une voiture où se trouvaient un couple. "Les terroristes ont tiré sur la voiture, heureusement sans toucher les passagers", raconte-t-il. S'ensuit alors un jeu du chat et de la souris macabre : "Moi, je faisais le tour du bâtiment et eux me poursuivaient autour du bâtiment également."

Un engagement ininterrompu de plus de 30 heures

Malgré le danger imminent et l'absence de soutien, Ofir Tor a continué à exercer sa mission de secouriste après avoir rejoint à pied, vers 7h30, la station du Magen David Adom. "De là, nous avons poursuivi nos activités pour sauver des vies jusqu'au lendemain dans l'après-midi", témoigne-t-il, évoquant plus de 30 heures d'intervention continue dans des conditions extrêmes.

Les leçons d'une tragédie

Le témoignage d'Ofir Tor soulève des questions sur la préparation des forces de défense israéliennes face à ce type d'attaque terrestre. L'absence de l'armée pendant les sept premières heures de l'attaque à Sderot, ville pourtant située à proximité immédiate de Gaza, illustre les failles sécuritaires dramatiques du 7 octobre. Aujourd'hui, alors que le conflit se poursuit à Gaza, ce récit de première main constitue un document précieux pour comprendre la réalité du terrain lors de cette journée qui a bouleversé Israël et le Moyen-Orient. Il témoigne aussi de l'héroïsme ordinaire de civils comme Ofir Tor qui, face à l'adversité extrême, ont choisi de risquer leur vie pour en sauver d'autres. Lors de l'attaque du 7 octobre, Sderot a été l'une des villes israéliennes les plus durement touchées, avec 73 victimes. Le récent rapport d'enquête de Tsahal a révélé de graves défaillances dans la réponse sécuritaire, notamment l'absence d'alerte précoce concernant l'infiltration des terroristes dans la ville.