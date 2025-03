"Je dis au Hamas : si vous ne libérez pas les otages, vous paierez un prix que vous ne pouvez pas imaginer", déclar Netanyahou

Face au "Conseil d'octobre" constitué de familles de victimes du 7 octobre et d'otages, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a livré ce lundi à la Knesset un discours de fermeté, alternant promesses de victoire, défense de son bilan et engagements conditionnels sur une future commission d'enquête.

"Nous sommes dans une guerre multisectorielle contre le terrorisme qui cible des innocents dans notre pays. Nous allons traduire en justice tous les auteurs", a promis d'emblée le Premier ministre. "Ce ne sont pas des paroles en l'air, nous le prouvons presque tous les jours."

Netanyahou a rappelé les trois objectifs principaux de la guerre : "Rendre tous nos otages, détruire le pouvoir gouvernemental et militaire du Hamas, et garantir que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël."

Face aux critiques sur la gestion des négociations pour les otages, le Premier ministre a contre-attaqué en accusant l'opposition de mener "une campagne cynique et mensongère" en prétendant que le gouvernement torpillait l'accord. "Dans l'accord actuel, nous avons libéré 25 otages israéliens vivants, soit plus du double de ce que le Hamas proposait initialement", a-t-il affirmé, ajoutant que c'est "grâce à [son] insistance" qu'un meilleur accord a été obtenu. Évoquant sa récente rencontre avec Keith Siegel, récemment libéré, le Premier ministre a réitéré son engagement : "Nous n'abandonnerons personne."

Netanyahou a détaillé les dernières propositions, notamment celle de l'envoyé américain Steve Wittkoff pour "un cessez-le-feu pendant le Ramadan et la Pâque en échange du retour des 59 otages encore aux mains du Hamas". Selon lui, "alors que nous en avons accepté les grandes lignes, le Hamas s'est une fois de plus retranché dans sa position de refus."

Le Premier ministre a également justifié le récent blocage de l'entrée de marchandises dans la bande de Gaza : "Le Hamas pille l'aide humanitaire pour s'enrichir et se renforcer." Poursuivant, il a menacé directement l'organisation terroriste : "Je dis au Hamas : si vous ne libérez pas nos otages, il y aura des conséquences que vous ne pouvez pas imaginer. Je ne peux pas tout dévoiler, mais nous préparons les prochaines étapes avec le soutien de l'administration Trump.'

Sur la question centrale d'une commission d'enquête d'Etat sur les attaques du 7 octobre, Netanyahou s'est montré réceptif mais avec des conditions : "Il est important et nécessaire d'enquêter en profondeur sur tout ce qui s'est passé le 7 octobre, mais cette enquête doit avoir la confiance du peuple."

"Nous exigeons la création d'une commission d'enquête objective, équilibrée, indépendante et non politiquement biaisée, dont les conclusions ne seront pas écrites à l'avance", a-t-il déclaré, sans toutefois s'engager sur un calendrier précis.

Cette position semble insuffisante pour répondre aux attentes des familles endeuillées qui réclament la création immédiate d'une commission d'enquête d'État dans sa forme traditionnelle, garantissant indépendance et transparence.