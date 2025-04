"Je jure de défendre notre droit à vivre ici pour toujours" : l'engagement du chef de Tsahal

Dans un discours prononcé devant le Mur des Lamentations à l'occasion du Jour du Souvenir, le chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, a rendu un hommage aux soldats tombés au combat et rappelé la mission sacrée de l'armée israélienne.

S'inspirant des paroles de la poétesse et résistante Hannah Szenes, "Une voix a appelé, et j'ai marché, j'ai marché, car la voix a appelé", le général Zamir a évoqué cet appel intérieur qui résonne chez tous les soldats de Tsahal et les membres des services de sécurité israéliens, depuis la création de l'État jusqu'à nos jours.

"Parfois cette voix vous accompagne tout au long de votre vie. Parfois, c'est une voix intérieure qui surgit soudainement, et parfois c'est une voix bien réelle - un cri humain appelant à l'aide", a-t-il déclaré avec gravité.

Le chef militaire a ensuite évoqué plusieurs histoires de courage exemplaire, dont celle du soldat David Shirazi, décoré de la médaille de bravoure pour son sacrifice lors de la guerre des Six Jours en 1967. Il a également rendu hommage au sergent Max Steinberg, un Américain qui, touché par sa visite au mont Herzl lors d'un voyage Taglit, a décidé de s'engager dans l'armée israélienne avant de tomber au combat à Gaza en 2014.

Évoquant les événements traumatisants du 7 octobre 2023, Zamir a salué l'héroïsme des observatrices militaires de Nahal Oz qui ont continué à transmettre des informations cruciales jusqu'à leur dernier souffle, ainsi que le capitaine Eden Nimri qui a combattu avec détermination les terroristes du Hamas. "Cette voix a retenti le 7 octobre depuis tous les coins du pays, entraînant dans son sillage soldats et civils, qui ont mis de côté toutes les divergences pour se tenir comme un seul homme", a souligné le général. "C'était le mouvement naturel, sioniste, juif, israélien, d'aller de l'avant vers le danger, vers l'endroit où se trouvent nos frères et sœurs en temps de détresse."

S'adressant aux familles des otages, Zamir a affirmé avec force : "Votre voix est entendue. Les visages de vos proches sont constamment devant mes yeux. Notre obligation morale et nationale première est de ramener les otages à la maison. Nous ne nous reposerons pas et ne serons pas tranquilles. Nous continuerons à agir par tous les moyens jusqu'à ce que nous accomplissions cette mission sacrée." Le chef d'état-major a également rappelé que l'État d'Israël fait face à une guerre multifronts menée par l'Iran et ses alliés, qui "cherchent à détruire l'idée sioniste et à nier notre droit de vivre ici en tant que peuple libre et souverain". Il a affirmé que "nos ennemis se sont trompés dans leur évaluation de notre réaction" et que le Hamas "se trompe sur notre détermination à ramener les otages et à le vaincre". Dans un appel à l'unité nationale, le général Zamir a exhorté tous les Israéliens à "se placer sous la civière dans ce voyage historique commun de notre peuple. Pour l'indépendance, la liberté et la sécurité", soulignant que "le partenariat ira de pair avec la diversité spécifique qui a caractérisé le peuple d'Israël depuis toujours".

"En tant que commandant de Tsahal, debout ici au pied des pierres du Mur, je jure, avec tous les soldats de Tsahal, de continuer à assumer la responsabilité qui nous incombe : défendre l'État d'Israël et garantir notre droit d'y vivre pour toujours - dans un État sûr et prospère", a-t-il conclu avec solennité.