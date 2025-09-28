"Je les ai poignardés parce qu'ils étaient juifs" : le terroriste de l'hôtel Tzuva bientôt devant la justice

Le parquet de Jérusalem a annoncé dimanche le dépôt prochain d'un acte d'accusation contre l'auteur de l'attaque au couteau perpétrée début septembre dans l'hôtel du kibboutz Tzuva. Lors de son interrogatoire, le terroriste a déclaré sans ambages : "Je les ai poignardés parce qu'ils étaient juifs, et parce que je voulais qu'après les avoir poignardés, on me tire dessus".

Un acte prémédité

Selon les détails de l'enquête, le terroriste, un habitant de Jérusalem-Est âgé d'une quarantaine d'années et employé de maintenance sur place, s'est rendu le 12 septembre en milieu de journée dans la salle à manger où séjournaient de nombreux clients. Il s'est emparé d'un couteau de cuisine dans l'intention de tuer des juifs et a poignardé deux personnes présentes sur les lieux.

Une intervention héroïque

Un policier en congé dans l'hôtel, accompagné de plusieurs civils, est rapidement intervenu pour maîtriser le terroriste. "Je me trouvais à un événement familial dans l'hôtel quand j'ai remarqué des gens qui se précipitaient vers la sortie", a-t-il témoigné. "J'ai compris qu'un incident grave se déroulait. J'ai crié aux gens de ne pas courir mais de marcher calmement, j'ai sorti mon arme et mis mon béret d'identification. Je l'ai maîtrisé à mains nues sans tirer afin de réduire le danger pour les civils présents". Deux personnes avaient été blessées dans l'attaque, l'une gravement, l'autre modérément.