"Je me souviens des mains sales volant mon âme", témoigne une ex-otage devant la Knesset

Articles recommandés -

Ilana Gritzewsky, ancienne otage détenue par le Hamas à Gaza, a livré un témoignage poignant lundi devant une commission de la Knesset consacrée au rapport sur les crimes sexuels commis par les terroristes lors du massacre du 7 octobre. Son compagnon, Matan Zangauker, enlevé avec elle, est toujours captif à Gaza.

« Je me souviens des mains sales volant mon âme. Je suis devenue une propriété », a déclaré Gritzewsky, se présentant comme une voix pour celles qui ne peuvent s’exprimer : les otages encore détenus, les victimes assassinées et celles qui n’ont pas encore trouvé la force de parler. « Je suis l’une de celles décrites dans le rapport. Les données y sont gravées sur mon corps », a-t-elle affirmé, refusant le silence.

Décrivant ses 55 jours de captivité comme un « enfer indescriptible de douleur infinie, d’humiliation continue et de peur brûlante », elle a confié : « Mon corps a été blessé, mais mon âme a été écrasée. » Arrivée en Israël il y a 16 ans par sionisme, Ilana Gritzewsky a rappelé la promesse d’un État protecteur : « Si tu tombes, quelqu’un te relèvera. Si tu es pris, quelqu’un te ramènera. » Mais après 647 jours, elle interroge : « Où est cette promesse ? Personne ne ramène Matan et les autres. » Ce témoignage souligne les traumatismes persistants des survivants et l’urgence de libérer les otages restants.