"Je ne crois plus ni en la droite ni en la gauche" : le discours amer d'Idan Amedi aux funérailles d'Hadar Goldin

Idan Amedi n'a pas retenu ses mots. Lors de l'inhumation du lieutenant Hadar Goldin au cimetière militaire de Kfar Saba ce mardi, le chanteur israélien, lui-même ancien combattant grièvement blessé durant les combats à Gaza, a prononcé un réquisitoire sans concession contre les responsables politiques et militaires du pays.

Membre actif de l'« Ordre d'Hadar » – ce mouvement citoyen créé pour réclamer le rapatriement des dépouilles d'Hadar Goldin et d'Oron Shaul –, l'artiste a tenu à témoigner de son engagement et de sa colère devant des centaines de personnes venues rendre hommage au soldat assassiné en 2014 à Gaza et dont le corps a été détenu par le Hamas pendant plus de onze ans

Pour Idan Amedi, le massacre du 7 octobre ne relève pas du hasard. « Ce n'est pas une catastrophe au sens d'un tremblement de terre ou d'un incendie. C'est le résultat d'un aveuglement volontaire face à tous les signaux d'alerte », a-t-il martelé devant l'assistance.

L'artiste a également contesté la terminologie officielle utilisée par Benjamin Netanyahou pour qualifier le conflit en cours. Refusant l'expression de « guerre de renaissance », il a expliqué que toute véritable renaissance implique d'abord « d'affronter le traumatisme et l'échec, et d'avoir le courage de corriger nos erreurs ».

Au fil des années passées aux côtés de la famille Goldin, Idan Amedi raconte avoir progressivement perdu ses illusions. « Simcha, le père d'Hadar, m'a ouvert les yeux sur les dysfonctionnements du système. J'avais foi en nos institutions, je croyais que les autorités prenaient au sérieux la menace du Hamas et ses tunnels. Quelle naïveté », a-t-il confié.

Sa déception s'étend à l'ensemble de la classe politique, sans distinction : « Droite ou gauche, tous affirmaient que ramener nos soldats était certes important, mais que ce n'était pas une priorité stratégique. Pendant ce temps, qui alimentait le Hamas en carburant ? Nous avons multiplié les concessions sans jamais rien obtenir en retour. »

L'hommage s'est achevé sur une note plus personnelle. Citant le précepte « Aime ton prochain comme toi-même » qu'incarnait selon lui le jeune lieutenant, Idan Amedi a conclu : « Hadar était le frère que j'aimais sans même l'avoir connu. »