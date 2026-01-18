"Je suis désolé de t’avoir amené dans ce monde cruel", déclare Yarden Bibas à son fils Kfir pour son anniversaire

Yarden Bibas, ancien otage retenu à Gaza, a publié dimanche un message profondément émouvant à l’occasion du troisième anniversaire de son fils Kfir, assassiné alors qu’il était détenu par les terroristes du Hamas. Le jeune enfant a été tué en captivité aux côtés de sa mère, Shiri, et de son frère aîné Ariel.

Dans une publication diffusée sur Instagram, Yarden Bibas s’adresse directement à son fils, disparu avant d’avoir pu célébrer son premier anniversaire. Il y exprime sa douleur, sa culpabilité et son amour, évoquant l’impossibilité de marquer cette date comme l’auraient fait des parents ordinaires. Il dit espérer que Kfir sache à quel point il est aimé et regretté, et imagine sa mère et son frère célébrant cet anniversaire avec lui "au ciel".

Dans ce message, Yarden Bibas rend également hommage à Shiri, décrivant une mère attentive et aimante, capable, même dans l’imaginaire, d’offrir à son enfant "le plus beau et le plus joyeux des anniversaires".

Le drame de la famille Bibas est devenu l’un des symboles les plus poignants du traumatisme national provoqué par les crimes du Hamas. Ariel, âgé de quatre ans, et Kfir, bébé de dix mois au moment de leur enlèvement, ont été assassinés après avoir été kidnappés, dans un acte de brutalité extrême qui a profondément choqué l’opinion publique en Israël et au-delà.

Rescapé de la captivité à Gaza, Yarden Bibas porte désormais seul la mémoire de sa famille décimée. Son message a suscité une vague massive de réactions sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont exprimé leur solidarité, leur compassion et leur colère face au sort réservé à ces enfants.

À travers ces mots simples et déchirants, Yarden Bibas a donné une voix à un deuil partagé par tout un pays, rappelant le coût humain des crimes commis par les terroristes du Hamas et la souffrance durable laissée derrière eux.