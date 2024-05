"Je suis responsable de l'échec de Tsahal, qui n'a pas protégé les citoyens d'Israël le 7 octobre" (Halevi)

S'exprimant lors de la cérémonie de la Journée du souvenir au Mur occidental à Jérusalem, le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Herzi Halevi, a déclaré qu'il lui incombait d'apporter des réponses aux familles des soldats tués.

"En tant que commandant des forces de défense israéliennes pendant la guerre, je porte la responsabilité de l'échec des forces de défense israéliennes à protéger ses citoyens le 7 octobre. J'en ressens chaque jour le poids sur mes épaules et, dans mon cœur, j'en comprends pleinement la signification", a-t-il déclaré. "Je suis le commandant qui a envoyé vos fils et vos filles à la bataille d'où ils ne sont pas revenus et aux postes d'où ils ont été enlevés", déclare M. Halevi, en référence à l'assaut du 7 octobre et à l'offensive terrestre en cours dans la bande de Gaza. "Je porte chaque jour en moi le souvenir de ceux qui sont tombés au combat, et je suis chargé de répondre aux questions pointues qui vous empêchent de dormir", ajoute-t-il. "Je n'ai pas connu tous ceux qui sont tombés, mais je ne les oublierai jamais. Je n'ai pas eu le temps de visiter leurs maisons, mais je serai toujours engagé envers vous - les parents, les filles et les fils, les frères et les sœurs, les conjoints, les grands-pères et les grands-mères", poursuit-il. "Je me tiens humblement face à votre courage de résister à la douleur, de trouver la force en toute chose dans l'ombre de la lourde perte, et d'apporter un nouveau sens au vide qui s'est ouvert", ajoute M. Halevi. "Dans cette guerre, nous sommes déterminés à mener à bien notre mission, même si nous en comprenons le coût. Tant que nos ennemis se dresseront contre nous, nous serons sur nos gardes, nous serons prêts et alertes, nous répondrons fermement à toute tentative de nous nuire et nous riposterons à ceux qui cherchent à nous tuer", a-t-il affirmé.