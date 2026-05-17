"Je voulais que tu viennes à mon fauteuil de mariée et que tu me souries" : l’adieu à Maoz Recanati

Le capitaine Maoz Israel Recanati, tué vendredi par un drone explosif dans le sud du Liban, a été inhumé dimanche au cimetière militaire du mont Herzl, à Jérusalem. Âgé de 24 ans, originaire d’Itamar, il commandait une section du 12e bataillon de la brigade Golani. Il devait se marier dans environ un mois.

Son oncle, Yehuda Assael, a décrit sur i24NEWS un jeune homme « doux, avec un sourire permanent », toujours prêt à « se glisser sous la civière », expression israélienne désignant ceux qui prennent leur part du fardeau collectif. Il a raconté que la famille avait appris la terrible nouvelle à l’entrée de Shabbat : « Ma sœur, la mère de Maoz, a reçu l’annonce avec sa famille au moment de l’allumage des bougies. Toute la journée de Shabbat, ils ont porté cette nouvelle difficile. »

Selon son oncle, lorsque Maoz rentrait du front, il demandait à ses proches d’éviter les discours de division : « Ne tenez pas de discours qui affaiblit et divise, cela nous affaiblit au front. Nous combattons pour que tout le peuple d’Israël vive dans la liberté et la paix, avec un lien profond à notre tradition. »

Le moment le plus bouleversant de la cérémonie est venu de Roni, sa fiancée. Les deux jeunes gens devaient se marier dans quelques semaines. En larmes, elle lui a rendu hommage : « Comment peut-on te résumer en mots ? Tous ceux qui te rencontraient pour la première fois étaient frappés par ton silence, qui disait tellement de toi. Je voulais que tu viennes à mon fauteuil de mariée et que tu me souries. Je voulais que tu sois père, tu aurais pu être un père parfait. Quelle perte pour le peuple d’Israël, tu es une grande âme. »

Elle a poursuivi : « Je t’aime tellement. Je suis désolée si j’ai fait quelque chose de déplacé, pardon. Tout mon corps me fait mal. Nous sommes forts et nous continuerons à vivre, nous aimerons le peuple comme tu l’aurais voulu. Repose en paix, tu dois te reposer, tu as tellement travaillé. Repose-toi. Je t’aime énormément et tu me manques. »

Ancien combattant de l’unité Egoz, Maoz Recanati laisse derrière lui ses parents, six frères et sœurs, ainsi que sa fiancée.