Jénine : intervention de l'armée de l'air dans une opération d'élimination d'une cellule terroriste

Dans un communiqué conjoint publié ce mardi matin, les porte-parole de Tsahal et du Shin Bet ont confirmé une opération antiterroriste menée la veille au soir dans le secteur de Jénine. L'intervention visait à déjouer un attentat imminent.

Selon les autorités militaires, les renseignements du Shin Bet ont permis de localiser une cellule terroriste impliquée dans l'organisation d'activités terroristes depuis le camp de Jénine et planifiant une attaque. Des combattants de Tsahal ont été déployés sur place pour neutraliser la menace.

Au cours de l'opération, les forces au sol ont repéré trois membres de la cellule sortant d'une grotte. Les tireurs d'élite de l'unité ont ouvert le feu, éliminant deux individus et blessant le troisième. Peu après, l'armée de l'air est intervenue pour éliminer ce dernier et détruire la grotte utilisée comme infrastructure terroriste.

Le ministre de la Défense Israel Katz a réagi dans la nuit de lundi à mardi à l'élimination de la cellule terroriste de Jénine, félicitant les forces impliquées dans l'opération. "Félicitations à Tsahal, au Shin Bet et au Yamam pour l'opération réussie qui a déjoué une grave menace d'attentat terroriste", a-t-il déclaré.

Le ministre a souligné avoir donné instruction à Tsahal "de prendre toutes les mesures nécessaires, tant au sol que dans les airs", avertissant que "toute tentative des organisations terroristes de reconstruire l'infrastructure terroriste en Judée-Samarie sera sévèrement réprimée".

Katz a précisé que la frappe aérienne visait à "déjouer une grotte découverte et à compléter l'opération terrestre", s'inscrivant dans la stratégie de démantèlement des infrastructures terroristes dans les camps du nord de la Samarie.