Attentat à la voiture-bélier à Jérusalem : deux adolescents israéliens blessés, le terroriste neutralisé

Un attentat à la voiture-bélier a eu lieu mardi après-midi près du carrefour d’Al-Khader, sur la route des tunnels reliant Jérusalem au Gush Etzion, en Judée-Samarie.

Selon les secours, deux adolescents israéliens ont été percutés par un véhicule. Le conducteur, sorti de la voiture armé d’un couteau, a été neutralisé par un civil qui a ouvert le feu.

Le Magen David Adom (MDA) a précisé qu’un garçon de 15 ans, grièvement blessé à la tête et aux membres, a été transporté en urgence à l’hôpital Shaare Zedek de Jérusalem. Placé en unité de traumatologie, il a subi des examens d’imagerie médicale avant la poursuite de son traitement. Un autre adolescent de 16 ans, blessé modérément aux membres et à la tête, a été évacué vers l’hôpital Hadassah Ein Kerem.

ZAKA, organisation de secours volontaire, a confirmé la nature terroriste de l’attaque. De larges forces de sécurité israéliennes ont été déployées dans le secteur et les axes routiers environnants ont été temporairement bouclés par crainte d’un éventuel complice.

Dans la foulée, de larges forces de sécurité israéliennes ont été déployées dans le secteur et les routes environnantes ont été bouclées par crainte d’un éventuel complice en fuite. L’armée israélienne a confirmé qu’il s’agissait d’un "incident terroriste" et qu’une enquête était en cours.

Le carrefour d’Al-Khader, situé au sud de Jérusalem, est régulièrement cité comme un point sensible et a déjà été le théâtre de plusieurs attaques dans le passé. Cet attentat, visant deux jeunes Israéliens, illustre une nouvelle fois les tensions sécuritaires persistantes en Cisjordanie.