Jérusalem : derniers adieux à Uriel Baruch, ex-otage du Hamas

Deux ans après le massacre du 7 octobre, Uriel Baruch, ancien otage du Hamas à Gaza, a été inhumé ce dimanche au mont des Oliviers à Jérusalem. Des centaines de personnes ont assisté à ses funérailles, dont le président Isaac Herzog et plusieurs ministres du gouvernement israélien.

Uriel Baruch, âgé de 35 ans, avait été enlevé lors du festival Nova à Réïm avant d’être assassiné le jour même de l’attaque. Sa dépouille a été restituée à Israël cette semaine, après plus de 700 jours de captivité posthume à Gaza.

Le président Herzog, ému, a déclaré : « Je me tiens ici au nom de l’État d’Israël tout entier pour te demander pardon. Pardon de ne pas t’avoir sauvé, pardon du temps qu’il a fallu pour te ramener à ta terre. » Son épouse, Racheli, lui a rendu un hommage bouleversant : « Tu étais mon miracle. Comment une femme de 31 ans devient-elle veuve ? Tu étais un mari et un père unique, tu aimais danser avec les enfants. » Leur fils de huit ans, Shalev, a enregistré un message émouvant : « Tes câlins et tes rires me manquent. Je t’aime, papa. » Uriel laisse derrière lui une épouse, deux enfants, ses parents et trois frères. Son frère Roy a promis de poursuivre le combat pour le retour des otages encore détenus à Gaza : « Il en reste seize. Le combat n’est pas terminé tant qu’ils ne sont pas tous revenus. »