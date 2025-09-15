Jérusalem : inauguration en grande pompe de la route des pèlerins du Second Temple après 13 ans de fouilles

Articles recommandés -

Après treize années de fouilles, la route des pèlerins, artère principale de Jérusalem il y a 2 000 ans, sera inaugurée ce lundi dans la Cité de David. Cette voie, qui reliait la piscine de Siloé au Mont du Temple à l’époque du Second Temple, constituait le passage emprunté par des millions de pèlerins juifs et non juifs vers le sanctuaire.

La cérémonie se tiendra en présence du secrétaire d’État américain Marco Rubio, en visite en Israël, de l’ambassadeur des États-Unis Mike Huckabee et de hauts responsables du gouvernement israélien. Leur participation souligne la dimension diplomatique de l’événement, au-delà de son importance archéologique.

Les fouilles, menées par l’Autorité israélienne des antiquités et la Cité de David, ont permis de mettre au jour environ 600 mètres de cette rue antique. Le chantier est considéré comme le projet archéologique phare d’Israël.

De nombreuses découvertes y ont été faites : pièces de monnaie, poids commerciaux, objets de la vie quotidienne, mais aussi un ancien canal de drainage. Ce dernier servait à évacuer les eaux de pluie et, selon les archéologues, aurait abrité des Juifs qui fuyaient l’armée romaine lors de la destruction de Jérusalem.

Parmi les trouvailles les plus marquantes figure une pièce d’argent portant l’inscription « Sainte Jérusalem », retrouvée par une fillette de 11 ans lors d’une fouille participative. Cette monnaie rare servait aux dons rituels du demi-shekel destinés au Temple.

La Cité de David est devenue au fil des années un lieu de mémoire revendiqué à la fois sur le plan historique, religieux et diplomatique. L’ancien ambassadeur américain David Friedman y avait déjà organisé une cérémonie officielle, affirmant : « Les valeurs profondes qui font l’Amérique et ce qu’elle est viennent toutes d’ici – de Jérusalem, de la Cité de David. »