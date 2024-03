Jérusalem : les forces de sécurité sur le qui-vive à l'occasion des prières du premier vendredi du ramadan

Plus de 3 000 policiers et gardes-frontières israéliens sont déployés dans différents lieux stratégiques de Jérusalem, notamment la vieille ville et les lieux saints, à l’approche des prières du premier vendredi du ramadan. La police a déclaré que toute violation de l'ordre public et tout danger pour la sécurité seront traités avec une tolérance zéro.

Jamal Awad/Flash90

Le chef de la police israéliennes Yaakov Shabtai a envoyé jeudi une lettre au secrétaire militaire du Premier ministre Benjamin Netanyahou, l’avertissant que sans limiter l’accession du nombre de fidèles au mont du Temple, où se trouve la mosquée Al-Aqsa, les exigences de sécurité ne pourront être respectées. Lors d’une réunion avec le chef du gouvernement, Shabtai a indiqué que ce dernier avait ordonné à la police d'examiner la question de la sécurité sur le mont du Temple.

Netanyahou et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir ont convenu le mois dernier que l’ascension des Arabes israéliens sur le mont du Temple sera limitée pendant le mois du ramadan, la police ayant fixé la limite de sécurité à 50 000 fidèles. Il n’a cependant toujours pas été décidé l’âge à partir duquel il sera possible d’accéder au mont du Temple et quel sera le nombre de fidèles autorisé.

Dans sa lettre à Netanyahu, Shabtai a averti que les tentatives visant à limiter l’afflux de foule, même sans limite d’âge, pourraient conduire à une escalade significative et a exigé de recevoir des instructions précises du Premier ministre. "Je demande de recevoir une directive de l’échelon politique concernant la ligne d'action que la police est tenue de prendre : la crainte d'une flambée de violence due à la limitation du nombre de fidèles l'emporte-t-elle sur les risques pour la sécurité ?"