Jérusalem : onze mineurs interpellés après des attaques aux cocktails Molotov

La police du district de Jérusalem et les gardes-frontières ont procédé à l'arrestation de onze mineurs résidant à Isawiya, quartier de Jérusalem-Est, à la suite de plusieurs incidents violents survenus au cours des deux dernières semaines. Le parquet général déposera prochainement des actes d'accusation contre les suspects, selon les informations communiquées par l'unité centrale du district de Jérusalem.

Les événements ont débuté il y a environ deux semaines lorsque des adolescents du quartier ont mené des attaques coordonnées contre les forces de l'ordre. Les assaillants ont incendié des conteneurs, jeté des pierres et lancé des cocktails Molotov sur des policiers d'un commissariat de la zone ainsi que sur des gardes-frontières en patrouille dans le secteur.

Lors d'un de ces incidents, les forces de sécurité ont riposté par des tirs, blessant l'un des assaillants. Ce jeune de 15 ans a été interpellé en possession d'un drapeau du Jihad islamique. Plusieurs cocktails Molotov ont été saisis sur les lieux, certains déjà utilisés, d'autres prêts à l'emploi.

La détention du mineur de 15 ans a été prolongée à plusieurs reprises avant que le tribunal de district ne décide de le libérer sous contrôle judiciaire. Un autre suspect arrêté reste quant à lui en détention, sa garde à vue ayant été prolongée par décision judiciaire. L'enquête sur ces deux cas a été confiée à la police métropolitaine de Jérusalem.

Parallèlement, les enquêteurs de la police métropolitaine, épaulés par les gardes-frontières, ont interpellé neuf autres adolescents du quartier, âgés de 12 à 17 ans. Transférés à l'unité centrale pour interrogatoire, ces suspects sont impliqués dans deux confrontations distinctes avec les forces de sécurité à Isawiya.

L'investigation a révélé que ces jeunes agissaient de manière organisée lors de ces affrontements. Outre les jets de cocktails Molotov et de pierres visant les forces de l'ordre, un établissement hospitalier local a également été pris pour cible.