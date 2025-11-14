Jérusalem : quatre partisans de Daech qui préparaient des attaques contre des Juifs arrêtés

Le Shin Bet et la police israélienne ont annoncé l’arrestation de quatre habitants du quartier de Beit Safafa, à Jérusalem, soupçonnés de soutenir l’organisation État islamique (Daech) et de préparer des attaques contre des Juifs dans le cadre de ce qu’ils appelaient "la grande guerre de la fin des temps".

Selon le communiqué conjoint du service de sécurité intérieure (Shin Bet) et de la police, une enquête a été ouverte ces dernières semaines après des soupçons d’adhésion idéologique de quatre jeunes hommes, tous dans la vingtaine, à Daech. Les forces de la police criminelle de Jérusalem, appuyées par des unités de la police des frontières, ont procédé à leur arrestation sous la direction du Shin Bet. Leur détention a été prolongée à plusieurs reprises par décision judiciaire.

L’enquête a révélé que les suspects consommaient régulièrement, via Internet, des contenus de propagande de l’État islamique, notamment des vidéos de violences et d’exécutions provenant de zones de combat à l’étranger. Sous l’influence de ces contenus, ils auraient commencé à planifier l’achat d’équipements militaires, d’armes et de munitions afin de se préparer à une confrontation violente contre des Juifs, qu’ils qualifiaient de "grande guerre de la fin des temps".

Avant leur arrestation, les quatre hommes avaient déjà acquis du matériel militaire et une arme de poing. L’un d’eux a déclaré lors de son interrogatoire que les objets saisis chez lui étaient destinés à cette "guerre", ajoutant : "J’utiliserai le pistolet contre les Juifs ou toute personne qui n’est pas musulmane."

Une fouille menée par les enquêteurs dans l’une des propriétés a permis de retrouver une arme dissimulée dans un poulailler, ainsi que divers équipements militaires.

À l’issue de l’enquête du Shin Bet et de l’unité centrale de la police de Jérusalem, des preuves suffisantes ont été réunies contre deux des suspects, permettant la présentation d’une déclaration du procureur en vue de l’inculpation prochaine. Les deux autres suspects restent en détention et l'enquête à leur sujet se poursuit.

Le Shin Bet et la police israélienne ont réaffirmé leur engagement à poursuivre, avec l’ensemble des forces de sécurité, les activités de prévention et de lutte contre le terrorisme afin de protéger les citoyens d’Israël.