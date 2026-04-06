Jérusalem : un bébé naît dans une ambulance pendant une alerte

Un accouchement peu ordinaire s’est déroulé dans la nuit de dimanche à lundi à Jérusalem, où une femme de 43 ans a donné naissance à son enfant en pleine alerte aux missiles. Alertées pour une femme en travail dans le quartier de Bukharim, les équipes du Magen David Adom ont entamé son transfert vers l’hôpital, avant d’être contraintes de s’arrêter en chemin à la suite du déclenchement des sirènes, conformément aux consignes du Commandement du front intérieur.

Durant cet arrêt, le travail s’est brusquement accéléré, obligeant les secouristes à procéder à l’accouchement directement dans l’ambulance. Malgré le contexte sécuritaire tendu, un garçon est né dans de bonnes conditions, devenant le onzième enfant de la mère. Après la naissance, l’équipe a pu reprendre la route vers l’hôpital, où la mère et le nouveau-né ont été admis en bonne santé et dans un état stable.

L'un des secouristes présents sur place a souligné le professionnalisme de l'équipe, restée concentrée sur sa mission malgré les circonstances exceptionnelles. Cet événement illustre une nouvelle fois les défis auxquels sont confrontés les services d’urgence, contraints d’intervenir dans des conditions de sécurité particulièrement complexes en période de conflit.