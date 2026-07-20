Jérusalem : un mort après l'effondrement d'un balcon dans le quartier de Rehavia

Un balcon s'est effondré lundi après-midi sur un commerce situé rue Keren Kayemet LeIsrael, dans le quartier de Rehavia à Jérusalem, faisant un mort et plusieurs blessés.

Selon le Magen David Adom (MDA), un homme d'environ 80 ans a été extrait des décombres en arrêt cardio-respiratoire. Les secours n'ont pu que constater son décès. Trois autres personnes, légèrement blessées, ont été prises en charge sur place.

D'importants moyens de secours, dont les pompiers, la police, le MDA et d'autres organisations de sauvetage, ont été déployés sur les lieux. Les équipes poursuivent leurs recherches, craignant que d'autres personnes ne soient encore piégées sous les décombres.

Les pompiers de la caserne HaUma mènent les opérations de recherche et évaluent la stabilité de la structure, tandis que la police a bouclé le secteur et fermé les routes avoisinantes afin de faciliter le travail des secours.

Les autorités ont appelé la population à éviter le secteur jusqu'à la fin des opérations de recherche et de sécurisation.