Jérusalem : un mort et trois blessés après qu’un autobus a percuté des manifestants

Un adolescent de 13 ans a été tué et trois autres personnes ont été blessées mardi soir après qu’un autobus a percuté des manifestants lors d’une protestation de la communauté orthodoxe à Jérusalem, ont indiqué les services de secours et la police.

Selon le Magen David Adom (MDA), l’équivalent israélien de la Croix-Rouge, l’adolescent a été déclaré mort sur place. Trois blessés, âgés de 14 et 17 ans, ont été pris en charge par les équipes médicales et évacués vers l’hôpital Shaare Zedek dans un état léger.

L’incident s’est produit dans le nord de Jérusalem, dans le secteur des rues Bar-Ilan et Tsfania, où se tenait depuis la soirée un rassemblement de protestation de manifestants orthodoxes. D’après les premiers éléments, un autobus circulant dans la zone a percuté plusieurs personnes alors que des heurts étaient en cours.

La police a indiqué que la manifestation avait initialement été autorisée et encadrée par d’importants dispositifs de sécurité afin de garantir la liberté de manifester tout en assurant la sécurité du public et des usagers de la route. Toutefois, un groupe restreint de manifestants aurait ensuite perturbé l’ordre public de manière violente, notamment par des blocages d’axes routiers, des actes de vandalisme contre des autobus, l’incendie de poubelles et des jets d’objets en direction des forces de l’ordre.

Le conducteur de l’autobus impliqué dans l’incident a été interpellé et conduit dans un commissariat pour être interrogé. Les circonstances exactes de l’événement font l’objet d’une enquête. La police n’a pas précisé à ce stade s’il s’agissait d’un accident ou d’un acte intentionnel.

Un journaliste présent sur les lieux a également été légèrement blessé après avoir été touché par une pierre, selon les autorités.