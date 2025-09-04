Jérusalem : un officier de réserve soupçonné d’incendie volontaire près de la résidence du Premier ministre

Articles recommandés -

Le tribunal de première instance de Jérusalem a prolongé ce jeudi de cinq jours la garde à vue du lieutenant-colonel de réserve Amos Doron, soupçonné d’avoir provoqué un incendie près de la résidence du Premier ministre. Un deuxième suspect, âgé d’environ 80 ans, a quant à lui été placé en résidence surveillée, affirmant ne pas se trouver sur les lieux au moment des faits.

L’incident s’est produit mercredi matin, lors d’une manifestation dans le quartier de Rehavia. Selon la police, les suspects seraient arrivés sur place et auraient incendié des poubelles, provoquant un important départ de feu. Les flammes ont causé de graves dégâts à une voiture appartenant à un réserviste en service actif et à son épouse, et ont contraint plusieurs habitants à évacuer leurs logements.

Les pompiers et la police ont été rapidement dépêchés sur les lieux afin de maîtriser l’incendie et prévenir tout risque supplémentaire pour les résidents et les passants. Aucun blessé n’a été signalé.

L’enquête a révélé que les suspects sont originaires de Jérusalem et du centre d’Israël. La police a précisé qu’Amos Doron avait déjà été inquiété par la justice par le passé : il aurait notamment été inculpé pour avoir enflammé un pneu et l’avoir fait rouler dans les rues de Jérusalem lors d’une manifestation contre la réforme judiciaire.

La police poursuit ses investigations afin de déterminer si cet incendie était délibéré ou lié à des motifs politiques.