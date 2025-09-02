Jérusalem : un Palestinien arrêté pour avoir planifié de s’emparer de l’arme d’un soldat et commettre un attentat

Articles recommandés -

Un Palestinien en situation illégale a été arrêté à Jérusalem après avoir franchi la barrière de séparation sans autorisation et planifié de dérober l’arme d’un soldat pour mener un attentat terroriste. L’acte d’accusation a été déposé ce mardi.

Selon la police israélienne, le suspect a été interpellé lundi par une patrouille de l’unité spéciale Yassam dans les rues de Jérusalem. Son comportement suspect a attiré l’attention des policiers, qui ont procédé à un contrôle d’identité. Ils ont rapidement découvert que l’homme était entré illégalement en Israël depuis la région d’Al-Ram en Judée-Samarie, en franchissant la clôture de sécurité.

Lors de la fouille, les forces de l’ordre ont retrouvé dans sa poche une kippa noire, dont le suspect n’a pas pu expliquer la présence. Il a ensuite été transféré pour interrogatoire au poste de police de Shalem.

Au cours de son audition, l’homme a reconnu avoir projeté de s’emparer de l’arme d’un soldat afin de commettre un attentat. Il a déclaré avoir été menacé par des Palestiniens qui le soupçonnaient de collaborer avec Israël, ce qui l’aurait poussé à envisager un passage à l’acte.

Il sera poursuivi pour séjour illégal et menaces, mais pas pour terrorisme, l’attentat ayant été déjoué grâce à l’intervention rapide et à la vigilance des policiers.