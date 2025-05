Jérusalem : Une ville en mutation selon la journaliste Peggy Cidor

Intervenant sur i24NEWS, Peggy Cidor, journaliste spécialiste de Jérusalem, a livré une analyse nuancée de l'évolution de la ville sainte, révélant des dynamiques socio-économiques méconnues.

Un calme inattendu

"Pas relativement calme, absolument calme", insiste Cidor en évoquant l'atmosphère actuelle de Jérusalem. Contrairement aux années précédentes où les conflits israélo-palestiniens débutaient souvent dans la ville, le Hamas a échoué dans sa tentative de rallier les Palestiniens de Jérusalem-Est à l'offensive du 7 octobre. "Je continue à me promener partout, y compris dans la vieille ville et du côté Est, sans problème", témoigne la journaliste.

L'intégration par l'éducation

Un tournant majeur s'est opéré sous l'impulsion de l'ancien maire Nir Barkat : l'introduction du curriculum israélien dans les écoles de Jérusalem-Est. Cette politique, accompagnée de budgets pour l'apprentissage de l'hébreu, permet désormais aux jeunes Palestiniens d'intégrer directement les institutions académiques israéliennes. "Le nombre d'écoles demandant à intégrer ce curriculum augmente d'année en année", note Cidor.

Sous l'égide de l'ancien ministre Zeev Elkin, le gouvernement a alloué des budgets considérables : 2,6 milliards de shekels, puis 2,3 milliards, exclusivement dédiés à l'infrastructure, l'éducation et la santé de Jérusalem-Est.

Une coexistence au quotidien

La journaliste observe une réalité quotidienne méconnue : "Dans presque n'importe quel magasin, vous avez côte à côte des vendeuses palestiniennes et ultra-orthodoxes." Le taux de Palestiniens travaillant à Jérusalem-Ouest ne cesse d'augmenter, dépassant les 45%. Malgré ces avancées, Cidor identifie deux défis majeurs : la pauvreté persistante, notamment dans la communauté ultra-orthodoxe, et surtout "le gros problème dans la quotidienneté", le manque cruel de logements et les restrictions de construction pour les Palestiniens. "C'est là où le bât blesse gravement", conclut-elle, rappelant que derrière les progrès économiques subsistent des tensions structurelles non résolues.