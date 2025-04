Cérémonie du Jour de l'indépendance : l'ex-otage Emily Damari choisie pour allumer un flambeau

La ministre Miri Regev a annoncé ce dimanche qu'Emily Damari, ex-otage libérée après 471 jours de captivité à Gaza, avait été sélectionnée pour allumer l'une des torches lors de la cérémonie officielle du 77e Jour de l'Indépendance d'Israël sur le mont Herzl.

"Emily incarne l'héroïsme israélien et est devenue un symbole d'inspiration et de résilience pour nous tous," a déclaré Miri Regev, en charge des célébrations. "Ce choix témoigne de notre profonde reconnaissance envers tous les ex-otages et de notre engagement pour le retour rapide des 59 personnes toujours détenues à Gaza."

Emily Damari, 28 ans, avait été enlevée de son domicile de Kfar Azza lors de l'attaque du 7 octobre. Pendant son rapt, elle a été grièvement blessée par balle, perdant deux doigts et subissant des blessures à la jambe. Depuis sa libération, elle est activement engagée pour faire revenir tous les otages restants.

La ministre a également annoncé qu'Oren Smedja, ancien judoka médaillé olympique et actuel entraîneur de l'équipe nationale israélienne, allumerait une autre torche. Ce père endeuillé a perdu son fils Omer, tombé à Gaza le 20 juin 2024 à l'âge de 25 ans. Malgré l'immense tragédie, Oren Smedja a accompagné la délégation israélienne aux Jeux olympiques de Paris. "Malgré sa douleur immense, Oren a fait preuve d'une force remarquable en menant la délégation de judo aux Jeux olympiques de Paris où elle a établi des records," a souligné Regev.