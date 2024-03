Jour de l'Indépendance : le chanteur et acteur Idan Amedi refuse d'allumer un flambeau lors de la cérémonie

Le chanteur et acteur Idan Amedi, rétabli après avoir été grièvement blessé dans les combats à Gaza, a refusé d'allumer l'un des flambeaux lors de la prochaine cérémonie marquant l'anniversaire de l'Indépendance d'Israël. Sur son compte Instagram, il a justifié sa décision en expliquant qu'il considérait ne pas avoir plus de mérite que tous les autres soldats ayant combattu depuis le 7 octobre.

"Ces derniers jours, les médias m'ont fait savoir que j'avais été choisi pour allumer un flambeau lors de la cérémonie du Jour de l'Indépendance. Il n'y a pas de plus grand honneur que celui-ci, mais malheureusement je ne pourrai le recevoir cette année. Nous avons découvert tant de héros depuis ce shabbat noir, et j'ai combattu aux côtés de certains d'entre eux, aussi bien par le passé que dans la guerre actuelle. Cette année, je resterai chez moi et m'unirai à leur mémoire comme beaucoup de gens en Israël. J'espère recevoir peut-être à l'avenir le droit de lever un flambeau grâce aux mots que j'écris et non à cause de la guerre", a-t-il écrit.

"Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont recommandé pour cet honneur, le ministre de la Défense et les membres du comité. Que la mémoire d'Alexei, Akiva, Gavri, Eliran et de tous les autres soldats tombés soit bénie. Puissions-nous en être dignes", a-t-il ajouté.

Dans ce même message, il a également réaffirmé qu'il ne s'était jamais senti autant à sa place qu'en combattant dans la bande de Gaza : "Dans tous les endroits où j'allais, je rencontrais d'autres soldats étonnés qui me demandaient ce que je faisais là. Mais lorsque j'étais allongé et poussiéreux sur le sol, avec du matériel et des armes, je me sentais appartenir à mon peuple, plus que jamais. Je suis fier des choix que j'ai faits. Il était clair pour moi que cette fois je me battais pour l'avenir de mes enfants, Yaeli et Jonathan."

L'acteur de Fauda avait été blessé dans une explosion survenue le 8 janvier, alors qu'il servait en tant que réserviste dans l'unité du génie de combat. La cérémonie du Jour de l'indépendance (Yom Haatsmaout) aura lieu le 13 mai au soir. L'allumage des 12 flambeaux par des personnalités méritantes issues de tous les domaines en constitue le point d'orgue.