Jour du Souvenir à Jérusalem : une cérémonie en anglais honore les victimes israéliennes

Le Musée de la Tolérance de Jérusalem et l'Organisation des veuves et orphelins de Tsahal (IDFWO) ont organisé mardi leur cérémonie annuelle du Jour du Souvenir destinée aux anglophones, rassemblant Israéliens et visiteurs internationaux.

Cette commémoration, la plus importante d'Israël entièrement conduite en anglais, a réuni de nombreuses personnalités, dont Yossi Cohen, ancien directeur du Mossad et président de l'Association des Amis de l'IDFWO, Danny Danon, ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, ainsi que Larry A. Mizel et le rabbin Marvin Hier, respectivement président et co-fondateur du Musée de la Tolérance.

L'événement a rendu hommage aux soldats tombés et aux victimes du terrorisme, avec une attention particulière pour les 317 nouvelles veuves et 735 orphelins depuis le massacre du 7 octobre 2023.

Dans son discours, Yossi Cohen a abordé la menace iranienne : "Même alors que nous nous rassemblons ici dans le deuil et le souvenir, nous ne devons pas oublier que les menaces contre l'État d'Israël n'ont pas cessé. La menace iranienne n'est pas seulement un défi stratégique, c'est un défi moral. C'est un test de notre unité, de notre résilience et de notre détermination inébranlable à défendre notre peuple et notre patrie." L'ancien chef du Mossad a poursuivi : "L'État d'Israël doit tout faire en son pouvoir – diplomatiquement, politiquement et, si nécessaire, opérationnellement – pour garantir que l'Iran n'acquière jamais d'armes nucléaires." Un moment particulièrement émouvant a été l'allumage d'une torche commémorative par Pessie Gordon, veuve d'origine australienne du sergent d'état-major Naftali Yonah Gordon, tué au combat à Gaza le 7 décembre 2023. La sœur de Pessie, Malki Roth, avait elle-même été tuée par un terroriste du Hamas lors de l'attentat à la bombe au restaurant Sbarro à Jérusalem en 2001.

Une chaise vide symbolique a également été placée en mémoire des soldats de Tsahal dont les corps sont toujours détenus par le Hamas, comme une prière silencieuse pour la libération de tous les otages, vivants et décédés.

Ittai Hershberg, un orphelin de 12 ans, a récité la prière du Kaddish. Il est l'un des quatre enfants du lieutenant-colonel Yochai Gur Hershberg, tombé le 5 décembre 2023 alors qu'il commandait l'unité EITAN (unité des personnes disparues de Tsahal).

Larry A. Mizel, président du Musée de la Tolérance de Jérusalem, a souligné : "Depuis le 7 octobre, plus de 600 soldats de Tsahal ont donné leur vie. Des milliers d'autres ont été blessés. Des familles brisées. Des avenirs interrompus. Et pourtant, même dans l'ombre d'une telle perte, l'espoir perdure." Des témoignages poignants ont également été partagés par des mères endeuillées, notamment Sigal Manzuri, dont les deux filles, Roya et Norelle, ont été assassinées au festival Nova, et Dafna Russo, qui a perdu son mari Uri lors du massacre du kibboutz Kfar Aza le 7 octobre. Cette cérémonie était la première d'une série d'événements prévus au Musée de la Tolérance de Jérusalem pour marquer le Jour du Souvenir et le 77e anniversaire de l'indépendance d'Israël.