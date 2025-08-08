Judée-Samarie : Betsalel Smotrich annonce le retour prochain dans les implantations évacuées

Articles recommandés -

Deux ans après l’abrogation de la loi sur le désengagement, le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a déclaré qu’il avançait le projet de réinstallation des implantations évacuées du nord de la Samarie, parmi lesquelles Ganim et Kadim. Ces implantations viendraient s’ajouter à Homesh et Sa-Nur, déjà autorisées à être réoccupées.

"Nous travaillons dessus en ce moment", a affirmé Smotrich dans une interview au bulletin Ofek. "Nous avons décidé d’ajouter Ganim et Kadim, et j’espère que cela se fera dans les prochaines semaines, pour corriger le péché de l’expulsion. Le peuple d’Israël corrige le péché à Gaza, et j’espère que nous y parviendrons aussi ici, en Samarie du Nord."

Évoquant son parcours personnel depuis l’évacuation du Goush Katif en 2005, le ministre a rappelé avoir été arrêté par le Shin Bet pour avoir tenté de s’opposer aux évacuations. Selon lui, il avait alors averti des dangers que représentait Gaza, prédisant que le territoire deviendrait "une capitale du terrorisme" et servirait de base de tirs de roquettes contre Israël.

Smotrich a critiqué la stratégie du retrait unilatéral : "Ceux qui disaient que, s’ils osaient, ils verraient ce qu’on leur ferait, ont été démentis par les faits. Ils ont osé, encore et encore, et nous avons subi la délégitimation et les événements du 7 octobre. Voilà ce qui arrive quand on se replie derrière des murs et des clôtures."

Pour lui, les leçons de cette attaque guident aujourd’hui l’action du gouvernement en Judée-Samarie. Il considère cette région comme "la ceinture de sécurité" d’Israël, indispensable pour éviter que des villes comme Kfar Saba ou Netanya ne connaissent le sort des localités israéliennes attaquées depuis Gaza.

Smotrich revendique également un objectif politique clair : enterrer, dans les faits, l’idée d’un État palestinien. "Avec l’aide de Dieu, nous l’abolirons officiellement un jour, mais pour l’instant, nous le faisons de facto, grâce à la révolution démographique, à l’implantation, à la normalisation, à la construction, au développement des infrastructures et à la déclaration de terres d’État. Nous retirons simplement cette idée de la table en établissant des faits sur le terrain", a-t-il conclu.