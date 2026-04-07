Judée-Samarie : des activistes juifs dressent la liste de leurs attaques contre des Palestiniens

Les autorités sécuritaires ont reçu lundi un document dans lequel des militants juifs d’extrême droite opérant en Judée-Samarie revendiquent plusieurs attaques contre la population palestinienne de la région.

Le rapport recense des actions menées durant le mois juif d’Adar, du 17 février au 18 mars, incluant des incendies criminels, des attaques contre des véhicules et des assauts sur des villages arabes. Selon un responsable de la sécurité, le document a été préparé par des activistes liés au groupe "Jeunes des collines", connu pour coordonner ce type d’opérations.

Intitulé « Résumé du mois d’Adar dans la lutte contre l’ennemi arabe en Terre sainte », le document détaille le nombre de blessés, de mosquées incendiées, de vitres brisées, d’oliviers abattus et de pneus crevés. Il mentionne également les villages touchés et le nombre d’attaques revendiquées dans chaque localité.

Parallèlement, le groupe a publié une affiche visant le commandant du Commandement central de Tsahal, le major-général Avi Bluth, accusé de renforcer la répression des émeutiers. L’affiche liste notamment plus d’une centaine de raids sur des avant-postes, 85 démolitions, 59 ordonnances administratives et la confiscation de troupeaux.

L’armée israélienne a indiqué que certains activistes d’extrême droite profitaient du contexte de guerre contre l’Iran et le Liban pour tenter de modifier la situation en Judée-Samarie et exacerber les tensions locales. « Ils tentent d’entrer dans des zones restreintes pour provoquer des frictions ou établir des avant-postes illégaux », a précisé une source militaire.