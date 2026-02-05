Judée-Samarie : Ehud Olmert dénonce un "nettoyage ethnique"

L’ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert a provoqué une vive controverse en appelant la communauté internationale à intervenir face à la multiplication des violences nationalistes commises par des extrémistes juifs contre des Palestiniens en Judée-Samarie. Dans un entretien accordé à Ynet, il a évoqué un « effort délibéré et explicite de nettoyage ethnique », mené selon lui sous le regard passif, voire complaisant, des forces de sécurité israéliennes.

Olmert a accusé des groupes de résidents radicaux — qu’il qualifie de « jeunesse des atrocités » — de mener des exactions quasi quotidiennes contre des civils palestiniens. « Ces violences se déroulent sous les yeux d’une police qui détourne le regard, d’éléments de l’armée qui ferment les yeux, et sans que le Shin Bet fasse tout ce qu’il peut et doit faire », a-t-il affirmé, citant le Shin Bet.

Allant plus loin, l’ancien chef du gouvernement a parlé d’une forme de « partenariat de fait » entre les forces de sécurité et les auteurs de ces violences, estimant que l’absence d’arrestations et de protection des victimes équivalait à un soutien implicite. Il a notamment pointé la décision de l’État de ne plus recourir aux détentions administratives contre des suspects juifs, y voyant un signal politique clair.

Olmert a toutefois précisé ne pas viser personnellement certains responsables militaires, soulignant que son propos concernait une réalité structurelle sur le terrain. « Il existe une situation en Judée-Samarie que l’on ne peut plus ignorer », a-t-il insisté, évoquant une « politique d’aveuglement volontaire » encouragée par des responsables politiques qui, selon lui, attisent ces dérives.

Conscient de l’impact international de ses propos, Ehud Olmert assume pleinement son appel à une enquête extérieure. « Je souhaite que toute instance internationale capable de faire arrêter ces émeutiers et d’enquêter sur ceux qui les soutiennent intervienne », a-t-il déclaré. Selon lui, ces violences nuisent gravement à Israël sur la scène mondiale et alimentent ensuite des accusations globales contre l’État hébreu. « Si personne n’agit, l’ensemble du pays et ses citoyens finiront par en payer le prix », a-t-il averti.