Judée-Samarie : la police israélienne dément les allégations d'incendie criminel d'une église à Taybeh

Articles recommandés -

La police israélienne a fermement démenti mardi les informations rapportées par certains médias étrangers concernant un prétendu incendie criminel du site archéologique de l'église Saint-Georges dans le village de Taybeh sous administration palestinienne en Judée-Samarie. Dans un communiqué détaillé, les autorités qualifient ces publications de "factuellement erronées" et "dénuées de tout fondement probatoire".

Une enquête approfondie en cours

Le commandant du district de Judée-Samarie a confié l'investigation à une équipe d'enquête spécialisée. Parallèlement, une commission d'examen dirigée par le commandant adjoint du district a été constituée jeudi dernier pour analyser l'ensemble des événements dans les systèmes d'information policiers, incluant les signalements et plaintes déposés, ainsi que les modalités de traitement de l'incident.

Les éléments recueillis sur le terrain établissent "de manière catégorique qu'aucun dommage n'a été causé au lieu saint", précise le communiqué. L'enquête révèle qu'il s'agissait d'un incendie localisé dans un terrain vague adjacent, sans bâtiments, sans cultures agricoles et sans atteinte aux infrastructures.

Clarifications sur les signalements

La police tient à rectifier certaines informations circulant dans les médias. Le centre d'urgence (100) a effectivement reçu des appels de résidents israéliens ainsi que d'un habitant palestinien. Contrairement à certaines publications, aucun appel répété ou supplémentaire n'a été enregistré de la part d'autres sources palestiniennes.

Les forces de l'ordre ont immédiatement ouvert une enquête dès réception du signalement pour déterminer les circonstances exactes de cet incendie.

Appel à la responsabilité médiatique

"L'état de droit s'appuie sur des faits, non sur des spéculations", souligne fermement le communiqué. La police israélienne rappelle son engagement à enquêter sur tout acte de violence, indépendamment de l'identité des personnes impliquées.

Les autorités lancent un appel pressant aux médias et aux acteurs du débat public pour qu'ils "agissent avec responsabilité". Elles mettent en garde contre les "suppositions hasardeuses qui ne font qu'approfondir les divisions et entraver la justice".

Le communiqué conclut par un message sans équivoque : "On ne peut permettre à des titres erronés ou à des allégations non fondées de remplacer les preuves, une procédure correcte et la recherche de la vérité. La vérité importe."

https://x.com/i/web/status/1947485289792082210 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Réaction de l'ambassadeur américain

L'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a réagi à cette affaire en précisant sa position sur les réseaux sociaux : "L'enquête révèle qu'aucun dommage n'a été causé à l'ancienne église de Taybeh et l'investigation sur l'origine de l'incendie se poursuit. Je n'ai PAS attribué la cause de l'incendie à une personne ou un groupe particulier car nous n'en savons rien avec certitude. La presse l'a fait. J'ai dit que quoi qu'il en soit, c'était un crime et cela mérite des conséquences."

Cette déclaration souligne la prudence diplomatique face à un dossier sensible, l'ambassadeur se démarquant des spéculations médiatiques tout en maintenant que l'incident, quelle qu'en soit l'origine, constitue un acte répréhensible.