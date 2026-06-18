Judée-Samarie : le nombre d'implantations israéliennes dans le Gush Etzion a doublé en trois ans

Des centaines de résidents se sont réunis cette semaine à Gevaot, dans le bloc d'implantations du Gush Etzion, pour célébrer l'inscription officielle de la localité au registre foncier israélien, une étape présentée comme majeure dans le développement de la région.

La cérémonie s'est déroulée en présence du président du conseil régional du Gush Etzion, Yaron Rosenthal, du ministre des Finances Betsalel Smotrich et du directeur général du parti Sionisme religieux, Yehuda Wald.

Prenant la parole lors de l'événement, Smotrich a souligné l'importance stratégique de Gevaot pour la continuité territoriale du Gush Etzion. Il a également salué l'approbation du plan directeur de la localité, qui prévoit la construction de plus de 800 logements.

Au cours de la cérémonie, le ministre a rencontré Hadas Hershkovitz, veuve de Yossi Hershkovitz, directeur du lycée Pelech tombé au combat pendant la guerre. Rendant hommage à sa mémoire, Smotrich a affirmé que le développement des localités israéliennes s'inscrivait dans l'héritage de ceux qui ont sacrifié leur vie afin de permettre aux Israéliens de vivre librement dans différentes régions du pays.

De son côté, Yaron Rosenthal a attribué à Smotrich un rôle central dans l'accélération de la politique de développement des implantations. Selon lui, le Gush Etzion a connu une croissance sans précédent sous le gouvernement actuel, affirmant que le nombre de localités de la région a doublé en l'espace de trois ans, une évolution qu'il a qualifiée de véritable révolution.