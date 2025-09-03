Judée-Samarie : le plan de souveraineté de Smotrich présenté à Netanyahou est déjà connu de Washington

Articles recommandés -

Selon des informations exclusives obtenues par i24NEWS, le plan de souveraineté du ministre israélien Betsalel Smotrich, dévoilé publiquement pour la première fois aujourd’hui, n’a pas surpris Washington. Certaines instances de l’administration américaine en avaient déjà connaissance, confirment des sources gouvernementales israéliennes.

Ce plan sera présenté demain soir au Premier ministre Benjamin Netanyahou lors d’une réunion spéciale consacrée à la Judée et à la Samarie. Celle-ci a été fusionnée avec une discussion prévue de longue date sur ces territoires. Smotrich y dévoilera également des cartes détaillant les zones concernées par son projet, dont l’objectif affiché est d’empêcher la création d’un État palestinien et d’affirmer la souveraineté israélienne sur une partie des territoires disputés.

D’après ces mêmes sources, les États-Unis adoptent pour l’instant une position d’écoute, se déclarant « ni pour ni contre » le plan, tout en insistant sur le respect de la souveraineté israélienne. Toutefois, Washington souhaite qu’Israël s’exprime d’une seule voix, ce qui dépendra de la décision finale de Benjamin Netanyahou. Les responsables israéliens voient dans cette posture américaine une « opportunité historique », notamment face aux démarches unilatérales de reconnaissance d’un État palestinien par plusieurs pays européens.

« Les Américains ne partagent pas nécessairement nos revendications », précisent les sources, « mais ils veulent entendre une position claire d’Israël ».

Cette rencontre de demain pourrait donc être décisive pour l’avenir de la politique israélienne en Judée-Samarie et la réaction de la communauté internationale.