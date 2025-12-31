Judée-Samarie : lourdes sanctions contre des soldats ayant vandalisé des véhicules palestiniens

Des combattants de la Brigade des parachutistes ont pénétré samedi dernier dans le village palestinien de Deir Daboan, près de Ramallah dans le district de Binyamin, et ont vandalisé des véhicules en violation flagrante des procédures militaires. Tsahal a annoncé que les responsables avaient été jugés et sanctionnés pour des actes qualifiés de "contraires aux procédures, aux ordres et aux attentes envers les combattants et le personnel de Tsahal".

Selon un porte-parole de Tsahal, les forces israéliennes sont entrées dans le village sans autorisation et ont agi "de manière inappropriée". Les chefs de section impliqués dans l'incident ont été jugés pour agression par le commandant de brigade. Un autre soldat de la brigade Binyamin, identifié par l'armée comme ayant "initié les actes de vandalisme", a également été traduit en jugement pour agression.

La sanction se révèle particulièrement sévère pour les gradés concernés : "Tous les commandants impliqués dans l'incident ne reprendront pas leurs fonctions de commandement et de combat au sein de Tsahal", a précisé l'armée. Une enquête approfondie a été lancée dès que l'incident a été porté à la connaissance de la hiérarchie militaire, afin d'examiner la conduite des soldats et les procédures de l'unité. "Au cours de l'enquête, d'autres irrégularités ont été constatées et traitées", a indiqué Tsahal.

Selon des témoignages de résidents, les soldats ont vandalisé au moins dix véhicules stationnés le long de la route principale du village.

L'enquête préliminaire a été présentée au chef d'état-major, le général de division Eyal Zamir, qui a qualifié l'incident de "grave" et contraire "aux valeurs de Tsahal et au professionnalisme attendu des combattants". Le général Zamir a ordonné un approfondissement de l'enquête au sein de la compagnie et du bataillon, ainsi qu'une enquête interne au commandement. Le rapport final doit être présenté au chef d'état-major dans les prochains jours.

Tsahal a tenu à rappeler que ses forces, en coopération avec l'ensemble des forces de sécurité, opèrent dans le secteur "pour assurer la sécurité de tous les résidents tout en veillant au maintien de l'ordre public dans la zone". L'armée a réaffirmé que "les combattants de Tsahal sont tenus d'agir conformément aux valeurs et procédures acceptées, et tout écart est examiné et traité", cherchant ainsi à démontrer sa volonté de maintenir la discipline au sein de ses rangs face à ce type de débordements.