Judée-Samarie : ouverture du premier jardin d’enfants à Homesh 20 ans après le désengagement

Vingt ans après le plan de désengagement de 2005, la localité de Homesh, située au nord de la Samarie, a vu renaître un symbole fort : l’ouverture de son premier jardin d’enfants. L’événement, organisé par le Conseil régional de Samarie, marque le retour d’une institution éducative dans l’un des villages évacués lors du retrait israélien.

Lors de la cérémonie, le président du Conseil de Samarie, Yossi Dagan, a laissé éclater son émotion : "Le désengagement est mort, le peuple d’Israël est vivant ! C’est un moment de victoire pour le sionisme. La justice finit toujours par triompher, même si cela prend vingt ans."

Le jardin d’enfants a été inauguré en présence de nombreuses personnalités, dont le rabbin Elishama Cohen, directeur de la yeshiva de Homesh, Benny Gal, représentant des familles évacuées, Mikhal Boutboul du ministère de l’Éducation, ainsi qu’Ayala Levy, l’ancienne enseignante de Homesh, contrainte de quitter son poste lors de l’évacuation, et Atara Rubin, la nouvelle éducatrice de l'établissement.

Le ministre de l’Éducation, Yoav Kisch, a salué "un acte sioniste majeur" : "Vingt ans après l’arrachage de Homesh, nous plantons ici les racines de l’avenir. Ce jardin d'enfants n’est pas qu’un projet éducatif : c’est un geste de construction et d’ancrage sur la terre d’Israël."

Le ministre des Finances et ministre adjoint de la Défense, Betsalel Smotrich, a lui aussi envoyé ses félicitations : "Après le retour de la yeshiva, c’est maintenant celui des enfants. Ce jardin est un symbole de renaissance au cœur de la Samarie. Nous continuerons à bâtir et à renforcer nos racines sur toute la terre d’Israël."

Pour Ayala Levy, l’ancienne éducatrice, l’émotion était palpable : "Je n’aurais jamais imaginé revenir ici. Voir ce jardin d'enfants rouvrir, c’est un rêve qui se réalise."

Les habitants de Homesh espèrent que cette inauguration marquera le début d’un retour plus large des familles et d’une reconstruction progressive des localités évacuées. Pour Yossi Dagan, l’objectif est clair : "Nous ouvrirons d’autres maternelles, ici et ailleurs, jusqu’à ce que Homesh devienne une ville prospère au cœur d’Israël."