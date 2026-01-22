Judée-Samarie : près de 300 nouveaux logements à Kedar

Le Conseil supérieur de planification doit examiner lors de sa prochaine session un vaste projet de construction dans l’implantation de Kedar, en Judée-Samarie. Le plan prévoit l’octroi d’un statut définitif à un programme comprenant environ 330 unités de logement, marquant une étape majeure dans l’expansion de cette localité située au sud de Maale Adoumim.

Cette initiative s’inscrit dans la politique menée par le ministre des Finances et ministre au ministère de la Défense, Betsalel Smotrich, qui assume une stratégie de renforcement de l’implantation juive. « La promotion de 330 logements à Kedar est une étape supplémentaire dans une politique claire visant à renforcer l’implantation et notre présence dans le nord du Gush Etzion », a-t-il déclaré, ajoutant que cette dynamique « fixe des réalités sur le terrain et met fin à l’idée d’un État palestinien ».

Kedar, considérée comme l’implantation la plus au nord du Goush Etzion, compte aujourd’hui environ 250 familles. L’approbation du plan devrait permettre de doubler, voire davantage, le nombre de foyers, en organisant une expansion structurée et l’accueil de centaines de nouvelles familles.

Les promoteurs du projet estiment que la construction à Kedar, combinée aux développements au nord et au sud de Maale Adoumim, renforce la continuité territoriale israélienne et réduit la possibilité d’une entité palestinienne contiguë à l’avenir. Cette lecture stratégique est partagée par plusieurs responsables gouvernementaux.

Le président du conseil régional du Goush Etzion, Yaron Rosenthal, a salué l’avancée du dossier, évoquant « une dynamique de construction qui consolide notre présence dans le désert de Judée » et félicitant les habitants de Kedar pour l’extension attendue de leur localité.

Ce projet s’ajoute à une série de démarches récentes traduisant une politique gouvernementale continue de développement, de construction et de peuplement en Judée-Samarie.