Judée-Samarie/Sanctions européennes : Benjamin Netanyahou dénonce la "faillite morale" de l’UE

Le premier ministre Benjamin Netanyahou a réagi lundi soir à la décision de l’Union européenne de sanctionner plusieurs résidents israéliens considérés comme "extrémistes" par l'Union européenne.

Dans un communiqué publié par son bureau, le chef du gouvernement israélien a dénoncé ce qu’il considère comme une grave erreur politique et morale de Bruxelles.

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« Alors qu’Israël et les États-Unis font le “sale boulot de l’Europe” en se battant pour la civilisation contre les fanatiques djihadistes en Iran et ailleurs, l’Union européenne a révélé sa faillite morale en établissant un faux parallélisme entre les citoyens israéliens et les terroristes du Hamas », a déclaré Benjamin Netanyahou.

L’Union européenne a en effet validé politiquement une nouvelle série de sanctions visant à la fois des résidents israéliens accusés de violences contre des Palestiniens et plusieurs responsables du Hamas.

Depuis plusieurs mois, les tensions se multiplient entre Israël et certains pays européens autour de la guerre à Gaza, de la situation sécuritaire en Judée-Samarie et de la politique concernant les implantations.

Plusieurs dirigeants israéliens dénoncent désormais une attitude européenne jugée de plus en plus hostile envers l’État hébreu.

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa’ar avait déjà accusé plus tôt dans la journée l’Union européenne d’avoir choisi « arbitrairement et politiquement » de sanctionner des citoyens israéliens en raison de leurs opinions politiques.