Judée-Samarie : trois Palestiniens de Hawara inculpés pour avoir lynché un adolescent juif

Le Shin Bet et la police israélienne ont annoncé l’inculpation de trois Palestiniens impliqués dans une violente agression contre un adolescent juif survenue en début d’année à Hawara, en Judée-Samarie. L’attaque, qualifiée de lynchage par les enquêteurs, s’est produite le 25 janvier 2026, lorsque la victime est entrée dans la localité avant d’être violemment prise à partie par plusieurs habitants.

Selon les éléments de l’enquête menée conjointement par le Shin Bet et les forces de la police des frontières, l’adolescent a été battu avec une extrême violence, au point de perdre connaissance. Ses agresseurs l’auraient alors laissé pour mort, pensant qu’il avait succombé à ses blessures.

Alertés, les services de sécurité ont rapidement lancé des opérations de renseignement et d’investigation, permettant de localiser la victime, d’identifier les suspects et d’interpeller six personnes. L’enquête a mis en évidence le caractère particulièrement grave de l’attaque, présentant des caractéristiques de lynchage.

À l’issue de la constitution du dossier, trois des suspects ont été formellement inculpés à la fin de la semaine dernière, tandis que les investigations se poursuivent concernant d’éventuels autres complices.