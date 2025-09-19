Judée-Samarie : Tsahal annonce l’arrestation d’une cellule suspectée de préparer des tirs de roquettes

Articles recommandés -

Les forces de sécurité israéliennes ont annoncé ce vendredi avoir arrêté une cellule terroriste soupçonnée d’avoir tenté de tirer une roquette depuis le village de Naama, près de Ramallah, la semaine dernière. Le projectile de type Qassam d'une portée de dix kilomètres était pointé en direction de la route 443 à proximité de la ville israélienne de Modiin.

Selon le porte-parole de Tsahal, l’opération a été menée dans la nuit de jeudi à vendredi par des unités de l’armée israélienne, du Shin Bet et de l’unité spéciale YAMAM, sur la base de renseignements fournis par les services de sécurité intérieure.

Les forces ont encerclé un bâtiment où se trouvaient les suspects et ont ouvert le feu avant de procéder à l’arrestation de trois hommes qui s’y étaient retranchés.

À l’intérieur, les soldats ont mis la main sur plusieurs dizaines de roquettes, dont deux prêtes à être lancées sans ogive, ainsi que des charges et explosifs. Une machine-outil destinée à la fabrication de roquettes a également été saisie. Les forces affirment avoir trouvé divers éléments liant directement les suspects à la production et à la tentative de lancement de projectiles.

À l’issue de l’opération, l’ensemble des roquettes et explosifs a été détruit sur place. Les trois hommes arrêtés ont été transférés au Shin Bet pour interrogatoire.