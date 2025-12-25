Judée-Samarie : Tsahal enquête sur des tirs et un incident impliquant un réserviste israélien

L’armée israélienne a annoncé jeudi soir l’ouverture d’une enquête après un incident grave survenu plus tôt dans la journée dans le village de Deir Jarir, situé dans le secteur de la brigade de Binyamin, en Judée-Samarie.

Selon un communiqué du porte-parole de Tsahal, un signalement a d’abord fait état de tirs effectués par un citoyen israélien à l’intérieur du village. Une enquête préliminaire a établi qu’il s’agissait d’un soldat réserviste, qui a ouvert le feu alors qu’il portait des vêtements civils, en violation grave de son autorité. Des informations faisant état de victimes palestiniennes sont actuellement en cours de vérification.

Peu après les faits, des images ont circulé montrant un individu armé renversant un Palestinien. Après examen, l’armée a indiqué qu’il s’agissait du même réserviste impliqué dans l’incident initial, confirmant ainsi qu’un seul et même protagoniste est à l’origine des différents événements signalés.

Tsahal précise que l’ensemble des faits fait l’objet d’une investigation approfondie. À l’issue de cette procédure interne, le dossier sera transmis aux autorités compétentes afin de déterminer d’éventuelles responsabilités pénales ou disciplinaires.

En raison de la gravité des faits reprochés, l’arme du soldat a été immédiatement saisie par l’armée et son service a été interrompu. Dans son communiqué, Tsahal a fermement condamné tout acte de violence et rappelé que de tels comportements constituent une violation grave des règles et des valeurs de l’institution.

L’armée israélienne a réaffirmé exiger de ses soldats et de ses commandants qu’ils agissent strictement conformément aux lois, aux ordres en vigueur et aux principes éthiques de « l’esprit de Tsahal », soulignant qu’aucun écart ne saurait être toléré.