Judée-Samarie : un Israélien secouru à Qalqilya après y être entré pour retrouver son véhicule volé

Les forces de l'Administration civile israélienne ont secouru dans la nuit de mercredi un citoyen israélien au cœur de la ville de Qalqilya, en Judée-Samarie. Selon les premières investigations, l'homme serait entré à pied dans cette zone sous contrôle de l'Autorité palestinienne dans le but de localiser son véhicule qui, selon ses déclarations, lui avait été dérobé quelques heures auparavant.

L'alerte a été donnée lorsque l'Administration civile a été informée de la présence d'un Israélien errant dans les rues de Qalqilya, dans le secteur de la brigade d'Ephraïm, mettant ainsi sa vie en danger. Dès réception du signalement, les officiers de la coordination et de la liaison ont agi pour assurer la protection de l'individu et organiser son transfert aux forces de Tsahal via les canaux de coordination. Une fois localisé et pris en charge par les officiers de l'Administration civile, il a été remis à la police israélienne pour la suite de l'enquête.

Les autorités sécuritaires tiennent à rappeler au public que l'entrée dans les zones classées A est strictement interdite par la loi et constitue un danger mortel. L'année dernière, deux citoyens israéliens avaient été tués par balles après être entrés à Qalqilya.

Cette opération de sauvetage intervient alors que Tsahal a lancé la semaine dernière une vaste opération en Samarie visant à démanteler des infrastructures terroristes. Cette offensive a donné lieu à des centaines de raids, la saisie de nombreux moyens de combat et l'arrestation de dizaines de suspects.