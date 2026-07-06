Judée-Samarie : un policier suspendu après un lancer de grenade dans une voiture

Un policier des gardes-frontières israéliens a été suspendu de ses fonctions après la diffusion d'une vidéo le montrant en train de lancer une grenade assourdissante à l'intérieur d'une voiture dans le camp de réfugiés de Qalandiya, en Judée-Samarie.

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Les images, filmées par une caméra de surveillance et relayées par le média israélien Ynet, montrent le policier s'approcher d'un véhicule à l'arrêt en criant sur ses occupants. Après un bref échange verbal, il lance une grenade assourdissante dans l'habitacle, où elle explose quelques instants plus tard.

Deux passagers installés à l'arrière parviennent à sortir du véhicule alors qu'il se remplit de fumée. La vidéo montre le policier bloquer la portière du conducteur, l'empêchant de quitter la voiture pendant plusieurs instants.

Le policier se dirige ensuite vers les deux passagers, les met en joue et tire en leur direction alors qu'ils cherchent à se mettre à couvert derrière le véhicule, les mains levées. Selon Ynet, aucun des trois occupants n'a été blessé.

La police israélienne a annoncé l'ouverture d'une enquête. Dans un communiqué, elle estime que les images montrent un comportement « non conforme aux procédures ». Le dossier a été transmis au Département des enquêtes internes de la police, chargé d'examiner les circonstances de l'incident.

En attendant les conclusions de l'enquête, le policier concerné a été suspendu de ses fonctions.