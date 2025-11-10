Judée-Samarie : record historique de logements approuvés dans les implantations en 2025

Israël a publié cette année des appels d’offres pour la construction de 5 667 logements dans les implantations de Judée-Samarie, un niveau inédit depuis la conquête israélienne de 1967, selon l’ONG israélienne La Paix Maintenant (Shalom Akhshav). Le précédent record remontait à 2018, avec 3 808 unités mises en chantier.

Ces appels d’offres, qui marquent la dernière étape avant le lancement effectif des travaux, concernent principalement les grandes implantations de Maale Adumim, à l’est de Jérusalem, et Ariel, dans le nord de la Judée-Samarie. Une fois bâtis, ces logements devraient accueillir environ 25 000 nouveaux résidents.

En août, le très controversé projet E1 de Maale Adumim a franchi l’étape finale de la planification, ouvrant la voie à la construction de 3 400 logements sur des terres situées entre Jérusalem et la localité. Le même mois, des appels d’offres ont été publiés pour 730 unités supplémentaires à Ariel. Plus récemment, deux nouveaux projets ont été annoncés à Geva Binyamin (Adam), au sud-est de Ramallah, comprenant 342 appartements et 14 maisons destinées à des soldats réservistes.

Pour Shalom Akhshav, ces développements traduisent une accélération sans précédent de la "colonisation". "Le gouvernement Netanyahou exploite chaque instant au pouvoir pour anéantir les chances d’un futur de paix et de prospérité", a dénoncé l’organisation d'extrême gauche. Elle estime que la multiplication des constructions renforce la présence israélienne au cœur de la Judée-Samarie et rend encore plus illusoire la création d’un État palestinien.

Le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich, responsable des affaires civiles en Judée-Samarie au sein du ministère de la Défense, assume ouvertement cette stratégie. Il a supervisé la régularisation d’avant-postes illégaux et l’appropriation de nouvelles terres destinées à de futurs projets. Pour lui, chaque nouveau quartier constitue "un clou de plus dans le cercueil de l’idée dangereuse d’un État palestinien".