Judée-Samarie : un terroriste lance une barre de fer sur un véhicule israélien, la conductrice indemne

Un terroriste originaire du village palestinien de Mahsa, en Judée-Samarie, a lancé samedi soir une barre de fer sur une voiture circulant sur la route 5, brisant le pare-brise du véhicule conduit par une habitante de Ramat Gan. La conductrice, en état de choc, a été prise en charge par les secouristes. Tsahal a immédiatement lancé des opérations de ratissage autour du village pour localiser l'auteur de l'attaque.

Merav, l'une des passagères du véhicule touché, a raconté : "Nous avons quitté Kedumim en direction de Petah Tikva. Trois minutes avant le checkpoint de Hozeh Shomron, nous avons entendu un grand bruit. J'ai appelé les secours sans comprendre immédiatement ce qui se passait. Nous sommes arrivées au checkpoint où les forces de sécurité nous attendaient."

Elle a salué la rapidité de l'intervention : "Tout s'est déroulé très vite et de manière professionnelle. Les forces sont arrivées immédiatement pour nous aider. Nous étions deux femmes et une auto-stoppeuse. J'espère qu'ils attraperont le terroriste et tous ceux qui sont complices. Les habitants de Samarie méritent de vivre en sécurité."

Yossi Dagan, président du conseil régional de Samarie, s'est entretenu avec de hauts responsables de la sécurité et a réagi vigoureusement : "Par miracle, la conductrice n'a pas été blessée physiquement. L'Autorité palestinienne est un ennemi implacable, engagée dans l'incitation, l'organisation et le financement du terrorisme, que ce soit par ses propres forces de sécurité ou par le Hamas et le Front populaire (FPLP)."

Il a réclamé des mesures énergiques : "Nous attendons des actions retentissantes contre le village, y compris son bouclage, l'imposition d'un couvre-feu et des perquisitions maison par maison. Cet attentat s'est terminé miraculeusement sans victimes, mais nous exigeons qu'il soit traité comme une attaque grave. Nous n'accepterons pas le retour des attentats dans la région."