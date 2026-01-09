Judée-Samarie : une cellule terroriste planifiant un attentat arrêtée

Les forces de Tsahal et du Shin Bet ont annoncé vendredi avoir mené, au cours de la semaine écoulée, une vaste série d’opérations antiterroristes en Judée-Samarie, permettant de déjouer un attentat imminent et d’arrêter 57 personnes recherchées.

Selon le communiqué conjoint, des forces de la brigade de Judée et des combattants de l’unité d’élite Duvdevan, opérant sous la direction du Shin Bet, ont interpellé dans la région d’Hébron une cellule terroriste qui planifiait une attaque à très court terme. Cette opération fait suite à l’action du bataillon 202 de la brigade des parachutistes, qui avait arrêté deux autres terroristes originaires d’Hébron et de Bani Naïm, impliqués dans la mise en place d’infrastructures terroristes.

Dans le secteur de la brigade de Benjamin, les forces israéliennes ont procédé à l’arrestation de 12 suspects et détruit des tours servant à la fabrication d’armes. Lors d’une opération à Beitunia, du matériel militaire utilisé à des fins terroristes a été saisi dans un commerce palestinien.

La brigade de Menashe a, pour sa part, mené une opération dans le village de Silat al-Harithiya, au cours de laquelle des terroristes ont été arrêtés et une arme de type M16 confisquée.

Par ailleurs, les brigades de Shomron, Etzion et Ephraïm ont opéré dans plusieurs villages ainsi que dans la ville de Tulkarem, arrêtant 25 suspects, dont des individus impliqués dans des jets de pierres contre des civils israéliens. Des sommes importantes, identifiées comme des fonds destinés au terrorisme, ont également été découvertes.

L’ensemble des personnes arrêtées et des armes saisies a été transféré pour traitement aux forces de police du district de Judée-Samarie et au Shin Bet. Les autorités israéliennes soulignent que ces opérations visent à prévenir toute attaque contre les civils et les forces de sécurité.