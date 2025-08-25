Judée-Samarie : visite controversée du chef d'état-major dans une ferme non autorisée

Articles recommandés -

Le chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, s'est rendu vendredi dans une exploitation agricole non autorisée de Judée-Samarie, dans ce qui constitue selon des observateurs un précédent inhabituel témoignant d'un soutien implicite à l'expansion des implantations.

Une visite soigneusement orchestrée

La visite à la ferme "Maoz Shaul", située entre les implantations d'Einav et d'Avnei Hefetz, avait été planifiée à l'avance sous la direction de la brigade Ephraïm, responsable de la sécurité dans ce secteur. Cette même unité militaire est pourtant chargée de l'application de la loi contre ces exploitations non autorisées.

Les préparatifs incluaient des mesures de sécurité renforcées et même un buffet marqué du logo de la brigade. Le chef d'état-major a salué le propriétaire de la ferme, pris des photos avec lui, puis s'est entretenu avec le commandant du district militaire de Judée-Samarie.

Un message ambigu

Un expert des questions des implantations qualifie cet événement de "sans précédent" : "Le chef d'état-major se rend dans une ferme qui n'a pas encore été déclarée pour une visite de soutien ? Qui a déjà entendu parler de cela ? Dommage que son soutien ne soit pas exprimé publiquement."

Cette visite illustre la complexité des relations entre Tsahal et les avant-postes israéliens en Judée-Samarie. Officiellement, l'armée s'oppose publiquement à l'installation non autorisée sur ces terres, mais évite souvent les mesures coercitives et intègre ces sites dans ses dispositifs sécuritaires.

Soutien politique explicite

La ferme "Maoz Shaul", établie en mai dernier sur des terres publiques sans autorisation officielle, s'inscrit dans une stratégie répandue : installation nocturne puis demande d'autorisation rétroactive auprès des autorités.

Le ministre des Finances Betsalel Smotrich, qui supervise l'administration civile en Judée-Samarie, a salué cette visite : "Les fermes constituent la pointe de lance de l'implantation pionnière en Judée-Samarie et servent de bouclier formidable à de nombreuses localités."

Le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, Boaz Bismuth, a également applaudi la démarche, appelant à "appliquer la souveraineté sur les territoires de Judée-Samarie".