Justine in Israel : "Mon amour pour cette terre est plus fort que la guerre"

Dans un contexte où les réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille médiatique autour du conflit au Moyen-Orient, Justine Varin, connue sous le pseudonyme "Justine in Israel", a décidé de prendre les choses en main pour offrir un regard différent sur le quotidien israélien. Invitée dimanche soir sur i24NEWS, cette jeune Française de 26 ans a partagé son expérience et sa passion pour un pays souvent réduit à ses conflits.

Un autre regard sur Israël

"Je ne suis pas juive, mais j'habite en Israël," explique d'emblée Justine. Ce qui l'a poussée à créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est le décalage qu'elle a constaté entre la réalité qu'elle vit et l'image véhiculée dans les médias occidentaux. "Quand je reviens en France, dans ma famille ou avec mes amis, les gens sont toujours très surpris de ce que je leur raconte à propos d'Israël, parce que ce que je leur raconte et ce qu'ils voient à la télé, c'est très différent." Pour cette créatrice de contenu, il s'agit avant tout de "redorer un petit peu l'image du pays" en montrant autre chose que le conflit. "Israël, pour moi, c'est un endroit unique. Déjà, c'est le seul pays juif au monde," souligne-t-elle avec enthousiasme.

Vivre en Israël pendant la guerre

Loin d'éluder la réalité du conflit actuel, Justine partage également les moments difficiles qu'elle a traversés. "Par moments, c'était douloureux, je pense notamment à l'attaque de l'Iran, où j'ai eu très peur, et je me suis même demandé si ce n'était pas une bêtise d'être ici, et si je ne devais pas rentrer," confie-t-elle. Malgré ces doutes, elle a choisi de rester : "Finalement, je suis restée parce qu'on est tous dans le même bateau ici, et je pense que mon amour pour la terre d'Israël est plus fort que la guerre." Elle tient également à rappeler aux Européens une réalité souvent négligée : "J'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas que nous, la guerre, on la vit en Israël. Alors certes, on la vit de manière différente que les Palestiniens, mais elle est là, elle est présente, elle fait partie du quotidien."

Des faits pour lutter contre l'ignorance

Dans ses vidéos, Justine partage de nombreux faits méconnus sur Israël : le recyclage de 90% des eaux usées (contre 2,4% en moyenne européenne), la diversité de sa population (25% non-juive), l'organisation annuelle de Gay Pride (unique au Moyen-Orient), ou encore la sur-représentation des Arabes israéliens dans le domaine médical (35% des médecins et pharmaciens). Ce qui choque particulièrement la jeune femme dans les réactions à ses contenus, ce n'est pas tant l'hostilité que "l'ignorance" qui la sous-tend. "Ce qui me choque, c'est parfois la méchanceté des gens, mais surtout l'ignorance," explique-t-elle. "Je vois que beaucoup des commentaires antisémites que je reçois, même si je ne suis pas juive, ou qui sont complètement antisionistes, sont majoritairement motivés par de la haine, et que cette haine-là est motivée par de l'ignorance."

Changer les regards, une personne à la fois

Malgré les messages violents qu'elle reçoit parfois, Justine trouve sa motivation dans les échanges constructifs qui émergent occasionnellement. "De temps en temps, je reçois des messages de personnes qui me disent : en fait, depuis que je regarde tes vidéos, j'ai changé mon regard sur la communauté juive et sur Israël."

Elle évoque notamment un échange avec un internaute marocain qui, après des messages initialement hostiles, lui a confié : "En fait, nous, au Maroc, on n'apprend pas ça du tout. Je ne connaissais pas non plus la partie israélienne." Pour Justine, il est essentiel de comprendre les deux côtés : "Pour faire la guerre, il faut être deux. Donc il faut regarder la partie palestinienne, mais il faut aussi savoir regarder ce qui se passe en Israël."

Dans un paysage médiatique souvent polarisé, Justine Varin représente cette voix rare qui tente de montrer la complexité et la richesse d'un pays au-delà des clichés et des préjugés. "Il y a seulement 15 millions de juifs dans le monde. Donc forcément, sur les réseaux sociaux, il y a très peu de gens qui s'expriment, il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur." À travers son témoignage sur i24NEWS et ses vidéos sur les réseaux sociaux, Justine in Israel continue de partager son amour pour cette terre unique, avec l'espoir de faire évoluer les mentalités, une personne à la fois.