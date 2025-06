Karoline Preisler : Seule face à la haine pour défendre les otages

Karoline Preisler, avocate et femme politique allemande, a développé une forme unique de militantisme : se rendre seule au cœur des manifestations pro-palestiniennes à Berlin pour sensibiliser au sort des otages israéliens.

Un courage solitaire

Armée de photos d'otages ou de pancartes proclamant "le viol n'est pas de la résistance", cette militante affronte régulièrement des foules hostiles, protégée par la police allemande. Ses images, devenues virales sur les réseaux sociaux, témoignent d'un courage remarquable.

"Un discours doit toujours résister à un contre-discours. La démocratie implique le débat, et je le mène là où c'est nécessaire, dans la rue", explique-t-elle dans un entretien à i24NEWS depuis la place des otages à Tel-Aviv.

Réponse aux accusations de provocation

Face aux critiques l'accusant de provocation, Preisler reste ferme : "Si l'appel à ne pas utiliser le viol comme arme de guerre est perçu comme une provocation, alors le problème vient de celui qui le perçoit ainsi."

Ses messages, volontairement universels comme "croire les femmes", visent un consensus humanitaire : "Si vous défendez les droits de l'homme, vous ne devriez avoir aucun problème avec ces panneaux."

Solidarité germano-israélienne

Actuellement en Israël, Preisler témoigne de l'accueil chaleureux des Israéliens : "Je rencontre toujours des gens qui me reconnaissent, qui me remercient et qui sont très heureux d'avoir des soutiens comme moi."

En contact avec des familles d'otages allemands - huit citoyens allemands figurent parmi les 56 otages - elle promet de "travailler encore plus dur" à son retour en Allemagne pour mobiliser l'opinion publique.