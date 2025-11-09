Katz à Erdogan : "Prends tes mandats d'arrêt ridicules et dégage"

Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a vivement réagi dimanche sur son compte X aux mandats d'arrêt émis par la Turquie contre des responsables israéliens. "Erdogan, prends tes mandats d'arrêt ridicules et dégage. Tu ne verras Gaza qu'aux jumelles", a-t-il écrit, accompagnant son message d'une illustration tournant en dérision le président turc.

Cette déclaration intervient après l'émission par le parquet d'Istanbul de mandats d'arrêt contre 37 hauts responsables israéliens - dont Katz lui-même - notamment pour "crimes de guerre à Gaza". Un autre motif de cette décision turque est le veto imposé par Israël à la participation de représentants turcs dans la force multinationale prévue dans la bande de Gaza.

Plus tôt dans la journée, la porte-parole du gouvernement israélien a déclaré aux médias étrangers qu'"il n'y aura pas de présence turque sur le terrain dans la force internationale à Gaza".

Il y a deux jours, la Turquie a émis des mandats d'arrêt contre 37 responsables israéliens, parmi lesquels le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Israël Katz, le chef d'état-major Eyal Zamir, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir et le commandant de la marine David Saar Salama. Le parquet d'Istanbul a cité les "crimes de guerre à Gaza, le meurtre de la fillette Hind Rajab, la prise de contrôle du bateau Sumud" comme motifs de cette décision.

Malgré les déclarations officielles israéliennes selon lesquelles il n'y aura pas de progression vers les prochaines étapes du plan Trump sans la libération de tous les otages, y compris les corps des défunts, les préparatifs pour l'après-guerre à Gaza avancent rapidement.

Cela comprend la mise en place d'un gouvernement de technocrates, des sources israéliennes indiquent que le Hamas serait déjà impliqué dans son élaboration, ainsi que la constitution d'une force multinationale, dont la composition exacte n'a pas encore été clarifiée. Israël, pour sa part, a imposé son veto à la participation de représentants turcs dans la bande de Gaza.